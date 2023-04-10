Санду стала подстрекателем дальнейшего раскола молдавского общества – Чубашенко ...

Действия властей по принудительной организации «Национального собрания Европейская Молдова» демонстрируют, что это будет мероприятие, на которое будут сгонять с использованием админресурса подневольных государственных служащих, педагогов, врачей, представителей силовых структур.

Об этом написал в своей статье известный публицист Дмитрий Чубашенко, проанализировав действия Госканцелярии правительства после объявленной Майей Санду инициативы.

Митинг Санду-Речана: из-под палки в Европу

После того, как вчера президентка Майя Санду предложила провести 21 мая на центральной площади Кишинева «Национальное собрание Европейская Молдова», сегодня государственная канцелярия зарегистрировала в примэрии Кишинева заявку на организацию и проведение этого, как оно названо в заявке, «события».

Советники PAS совсем оглупели. Сначала президентка выступает инициатором проевропейского митинга, затем правительство объявляет себя его организатором. Могли бы найти какие-то неправительственные организации, каких-то блоггеров и активистов, каких-то представителей диаспоры (благо имя им в PAS легион) и попросить их выступить с такой инициативой, а потом уже подключиться самим к организации «события». Так сказать, поддержать народную инициативу снизу. Но вот так напрямую самим сверху вниз?

Санду, которая как бы считается главой государства и, теоретически, должна представлять интересы всех его граждан, демонстрирует оголтелую партийно-политическую ангажированность, выступив инициатором митинга, чьи цели разделяет чуть более половины граждан, а как минимум, одна треть этих идей не разделяет. Тем самым Санду выступила в роли политического фанатика и зловредного подстрекателя дальнейшего раскола молдавского общества.

Что касается правительства, то закон, регламентирующий его деятельность, вообще не предусматривает такую функцию кабинета министров, как организация митингов за или против чего бы то ни было.

Про государственную канцелярию в законе о правительстве сказано следующее: «Государственная канцелярия является органом публичной власти, который обеспечивает организацию деятельности Правительства, устанавливает общую основу для определения приоритетов Правительства, обеспечивает методическую, организационную и координационную поддержку для системы планирования, разработки и реализации государственной политики на уровне министерств и других центральных административных органов, осуществляет мониторинг реализации программы деятельности Правительства, представляет аналитические и информационные материалы, подготавливает проекты постановлений, ордонансов и распоряжений Правительства и проверяет их выполнение.

Государственная канцелярия разрабатывает, продвигает и реализует политику государства в области человеческих ресурсов публичного управления и координирует осуществление менеджмента человеческих ресурсов в рамках министерств, других подчиненных Правительству центральных административных органов и входящих в сферу их компетенции организационных структур».

Права и обязанности заниматься организацией митингов «За Европу» госканцелярии никто не давал. Правительство Речана демонстрирует самоуправство и нарушает закон, но чего не сделаешь ради «заевропы».

«Событие» 21 мая правильно называть «митингом Санду-Речана». Это мероприятие, на которое будут сгонять с использованием админресурса подневольных государственных служащих, педагогов, врачей, представителей силовых структур, проводится в «лучших» традициях «захваченного государства». У Плахотнюка оказались достойные проевропейские последователи.

Митинг Санду-Речана «За Европу» изначально обречен на провал. Потому что проводится из-под палки по команде сверху. Дубинкой в Европу не загоняют.