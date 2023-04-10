В Крыму отменен парад на День победы ...

В Крыму и Севастополе будут отменены демонстрации, военные парады и шествия «Бессмертного полка» на 9 мая.

Также отменены и манифестации, посвященные1 Мая.

Об этом сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 Мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 Мая", - написал он.

Решение об отмене указанных мероприятий принято "по соображениям безопасности".

Позже, Аксенов опубликовал еще один пост, в котором уточнил, что это решение касается "только Республики Крым".

Ранее о решении отменить проведение военного парада на 9 мая сообщили руководители На прошлой неделе от проведения военного парада на 9 Мая отказались власти Курской и Белгородской области.

Принадлежащий Украине полуостров Крым был аннексирован Российской Федерацией в феврале 2014 года.