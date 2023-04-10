В Центре и на Юге Молдовы электроэнергия станет дешевле 3 леев за киловатт ...

Национальное агентство по регулированию в энергетике вынесло решение о снижении тарифов на электроэнергию.

Несмотря на то, что закупочная цена электроэнергии была снижена еще в конце марта, НАРЭ вынесло решение в ущерб потребителям и не снизило тарифы задним числом.

После опубликования решения НАРЭ, тарифы на электроэнергию для потребителей "Premier Energy" (Центральные и Южные районы) составят 2,99 лея за 1 кВтч, что на 0,43 лея ниже нынешнего тарифа.

Потребителям Северных и Северо-западных районов страны электроэнергия будет поставляться по 3,58 лея за 1 кВтч, или на 0,26 лея меньше нынешнего тарифа.

Примечательно, что при решении о снижении тарифа якобы было учтено снижение курса доллара. НАРЭ настаивает, что заложенный в тариф курс доллара составляет 18,99 лея за 1 доллар. В то же время, 12 апреля установленный Нацбанком официальный курс доллара составил 18,09 лея, при дальнейшей тенденции к снижению.