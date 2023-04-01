Не оправдал доверия Додона ...

Один из ближайших сторонников Додона, депутат Василий Боля был снят с должности секретаря парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов.

О решении фракции произвести кадровые перестановки объявила почетный председатель ПСРМ Зинаида Гречаная.

Вместо Боли на эту должность назначен другой депутат-социалист Владимир Односталко.

Решение было принято после возвращение в руководство партии бывшего лидера ПСРМ Игоря Додона.

Ранее Василий Боля отказался подчиниться решению Республиканского совета Партии социалистов и поддержал другого кандидата на должность башкана Гагаузии.