Россия выдвинула условия для продолжения зерновой сделки
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МИД России считает, что зерновая сделка обслуживает исключительно коммерческий экспорт Украины "в интересах западных стран".
В этой связи Россия требует реализации ряда мер, которые в Москве считают "системными проблемами", при выполнении которых зерновая сделка может быть продлена после 18 мая.
Среди пяти системных проблем МИД России перечислил:
- переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT;
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
- отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
- восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса»;
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
"Без прогресса по решению пяти «системных» проблем о дальнейшем продлении «черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится", — отмечается в сообщении МИД России.
Зерновая сделка о транспортировке украинского зерна и снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений из черноморских портов была заключена при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года. Последний раз сделка была продлена 18 марта на 60 дней, до 18 мая.
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