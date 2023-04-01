Россия выдвинула условия для продолжения зерновой сделки ...

В этой связи Россия требует реализации ряда мер, которые в Москве считают "системными проблемами", при выполнении которых зерновая сделка может быть продлена после 18 мая.

Среди пяти системных проблем МИД России перечислил:

переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса»;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

"Без прогресса по решению пяти «системных» проблем о дальнейшем продлении «черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится", — отмечается в сообщении МИД России.

Зерновая сделка о транспортировке украинского зерна и снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений из черноморских портов была заключена при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года. Последний раз сделка была продлена 18 марта на 60 дней, до 18 мая.