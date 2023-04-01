Коррупция в партии Майи Санду ...

Расследование коррупционного скандала в связи с незаконной выдачей водительских удостоверений привело в правящую партию PAS, контролируемую президентом Майей Санду.

Пресс-секретарь правящей партии объявила об исключении члена Единецкой территориальной организации партии PAS Юлии Гонца после того, как ее супруг и сын были задержаны 11 апреля по нескольким уголовным делам о взятках, полученных при выдаче водительских удостоверений.

Представитель правящей партии, заявив, что в партии PAS "нулевая терпимость к коррупции", не уточнила, чьим покровительством во власти пользовалась семья Гонца, выдавая за взятки водительские удостоверения.

Ранее Национальный антикоррупционный центр и Антикоррупционная прокуратура объявили о задержании шести человек из Единец и Дондюшан, подозреваемых в реализации на севере страны коррупционной схемы по незаконной выдаче водительских удостоверений. Среди задержанных – начальник Единецкого отдела регистрации транспорта и квалификации водителей и его отец, бывший полицейский. Они оба являются сыном и, соответственно, супругом члена правящей партии PAS Юлии Гонцы.

Уже известно, что коррупционеры требовали от 500 до 1000 Евро за успешную сдачу практического экзамена на водительские права.

Примечательно, что обещание жесткой борьбы с коррупцией было одним из ключевых предвыборных обещаний партии PAS, возглавляемой на парламентских и президентских выборах Майей Санду.