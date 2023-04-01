Евросоюз выделяет 1 миллиард евро на поддержку украинской армии ...

Совет Евросоюза согласовал выделение 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Вооруженных сил Украины.

Как сообщается в пресс-релизе Совета, "эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам расходы на боеприпасы, переданные Украине из существующих запасов или от пересмотра приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года".

"Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов для украинских вооруженных сил на сумму 1 миллиард евро. Нет лучшей демонстрации единой решимости и решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону против жестокого российского агрессора", - заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Выделяя эту сумму, Европейский союз объявил о непоколебимости своей поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемого права на самооборону от российской агрессии.

Это уже восьмой транш поддержки Вооруженных сил Украины со стороны ЕС. Таким образом, общая сумма этой помощи достигла 4,6 млрд евро.

Предыдущие меры помощи в рамках Европейского фонда мира для Украины были согласованы 28 февраля, 23 марта, 13 апреля, 23 мая, 21 июля, 17 октября 2022 года и 2 февраля 2023 года.