Судьи набрались смелости заочно осудить Шора на 15 лет тюрьмы
|
Беглый депутат и основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы Илан Шор был приговорен к 15-ти годам заключения по делу о банковском мошенничестве.
Решение принято Апелляционной палатой Кишинева после того, как Шор беспрепятственно покинул Молдову еще в июле 2019 года.
О приговоре Апелляционной палаты сообщила глава парламентской правовой комиссии Олеся Стамате.
Согласно этому же судебному решению, арестованные активы Шора в размере 5 миллиарда леев подлежат конфискации в пользу государства.
Суд первой инстанции приговорил Илана Шора к 7 с половиной годам заключения за мошенничество и отмывание денег. Позже, Шору удалось затянуть процесс, переведя его из Кагула в Кишинев. Несмотря на особо тяжкие обвинения, власти позволили Шору вести политическую деятельность и даже участвовать в выборах.
Сообщить о ошибке |