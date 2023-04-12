Судьи набрались смелости заочно осудить Шора на 15 лет тюрьмы ...

Беглый депутат и основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы Илан Шор был приговорен к 15-ти годам заключения по делу о банковском мошенничестве.

Решение принято Апелляционной палатой Кишинева после того, как Шор беспрепятственно покинул Молдову еще в июле 2019 года.

О приговоре Апелляционной палаты сообщила глава парламентской правовой комиссии Олеся Стамате.

Согласно этому же судебному решению, арестованные активы Шора в размере 5 миллиарда леев подлежат конфискации в пользу государства.

Суд первой инстанции приговорил Илана Шора к 7 с половиной годам заключения за мошенничество и отмывание денег. Позже, Шору удалось затянуть процесс, переведя его из Кагула в Кишинев. Несмотря на особо тяжкие обвинения, власти позволили Шору вести политическую деятельность и даже участвовать в выборах.