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Судьи набрались смелости заочно осудить Шора на 15 лет тюрьмы

Опубликовано : 13 апрель 2023 г. 19:01 | Просмотров: 411 | Категория: Власть / Криминал

Беглый депутат и основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы Илан Шор был приговорен к 15-ти годам заключения по делу о банковском мошенничестве.

Решение принято Апелляционной палатой Кишинева после того, как Шор беспрепятственно покинул Молдову еще в июле 2019 года.

О приговоре Апелляционной палаты сообщила глава парламентской правовой комиссии Олеся Стамате.

Согласно этому же судебному решению, арестованные активы Шора в размере 5 миллиарда леев подлежат конфискации в пользу государства.

Суд первой инстанции приговорил Илана Шора к 7 с половиной годам заключения за мошенничество и отмывание денег. Позже, Шору удалось затянуть процесс, переведя его из Кагула в Кишинев. Несмотря на особо тяжкие обвинения, власти позволили Шору вести политическую деятельность и даже участвовать в выборах.


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