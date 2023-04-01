На границе Молдовы с Румынией вводится упрощенный режим пропуска ...

С 8.00 15 апреля на выезде из Молдовы не будет проводиться пограничный контроль молдавскими властями.

Вводится режим упрощенного контроля пересечения границы, в соответствии с которым пограничный контроль будет осуществляться сотрудниками Пограничной полиции Румынии при въезде в Румынию.

Об этом сообщило в соцсетях Министерство внутренних дел Молдовы.

Такой режим будет установлен пока только на пункте пропуска Леушены (Молдова) – Албица (Румыния).

По мнению МВД Молдовы, в связи с введением упрощенного режима пограничного контроля, сократится время для пересечения границы.