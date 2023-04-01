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На границе Молдовы с Румынией вводится упрощенный режим пропуска

Опубликовано : 14 апрель 2023 г. 08:48 | Просмотров: 325 | Категория: Власть / Страна

С 8.00 15 апреля на выезде из Молдовы не будет проводиться пограничный контроль молдавскими властями.

Вводится режим упрощенного контроля пересечения границы, в соответствии с которым пограничный контроль будет осуществляться сотрудниками Пограничной полиции Румынии при въезде в Румынию.

Об этом сообщило в соцсетях Министерство внутренних дел Молдовы.

Такой режим будет установлен пока только на пункте пропуска Леушены (Молдова) – Албица (Румыния).

По мнению МВД Молдовы, в связи с введением упрощенного режима пограничного контроля,  сократится время для пересечения границы.


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