Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
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Mercedes-Benz отозвал статус своего дистрибьютора в Молдове, которым владела местная компания Grand Premium SRL.
Об этом сообщило специализированное издание autoblog.md со ссылкой на информацию от головного офиса корпорации.
"В настоящий момент Grand Premium SRL более не является нашим дистрибьютором в Республике Молдова. Сейчас мы изучаем возможность обеспечения сервисного обслуживания, которое может быть обеспечено на рынке", - говорится в сообщении. Корпорация отказывается от каких бы то ни было дополнительных комментариев по этому поводу.
В то же время известно, что скандал между головным офисом Mercedes-Benz и молдавским дистрибьютором возник после того, как молдавская компания произвела реэкспорт автомобилей известной немецкой марки после их официальной закупки у производителя.
Известно, что реэкспорт был осуществлен в Россию в условиях запрета поставок автомобилей Mercedes-Benz после начала военной агрессии России в отношении Украины.
Компания Grand Premium SRL была единственным официальным дистрибьютором марки "Mercedes-Benz" в Молдове с декабря 2007. Она имела свои салоны в Кишиневе и Бельцах. Компания выполняла функции регионального представителя, дистрибьютора и сервис-центра, предоставляющего услуги гарантийного и постгарантийного ремонта автомобилей Mercedes-Benz.
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