Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию ...

Об этом сообщило специализированное издание autoblog.md со ссылкой на информацию от головного офиса корпорации.

"В настоящий момент Grand Premium SRL более не является нашим дистрибьютором в Республике Молдова. Сейчас мы изучаем возможность обеспечения сервисного обслуживания, которое может быть обеспечено на рынке", - говорится в сообщении. Корпорация отказывается от каких бы то ни было дополнительных комментариев по этому поводу.

В то же время известно, что скандал между головным офисом Mercedes-Benz и молдавским дистрибьютором возник после того, как молдавская компания произвела реэкспорт автомобилей известной немецкой марки после их официальной закупки у производителя.

Известно, что реэкспорт был осуществлен в Россию в условиях запрета поставок автомобилей Mercedes-Benz после начала военной агрессии России в отношении Украины.

Компания Grand Premium SRL была единственным официальным дистрибьютором марки "Mercedes-Benz" в Молдове с декабря 2007. Она имела свои салоны в Кишиневе и Бельцах. Компания выполняла функции регионального представителя, дистрибьютора и сервис-центра, предоставляющего услуги гарантийного и постгарантийного ремонта автомобилей Mercedes-Benz.