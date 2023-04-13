МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера, 21:36  

Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию

Вчера, 08:48  

На границе Молдовы с Румынией вводится упрощенный режим пропуска

13.04.2023  

Судьи набрались смелости заочно осудить Шора на 15 лет тюрьмы

13.04.2023  

Евросоюз выделяет 1 миллиард евро на поддержку украинской армии

13.04.2023  

Коррупция в партии Майи Санду

13.04.2023  

Россия выдвинула условия для продолжения зерновой сделки
все новости

Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию

Опубликовано : 14 апрель 2023 г. 21:36 | Просмотров: 695 | Категория: Бизнес

Mercedes-Benz отозвал статус своего дистрибьютора в Молдове, которым владела местная компания Grand Premium SRL.

Об этом сообщило специализированное издание autoblog.md со ссылкой на информацию от головного офиса корпорации.

"В настоящий момент Grand Premium SRL более не является нашим дистрибьютором в Республике Молдова. Сейчас мы изучаем возможность обеспечения сервисного обслуживания, которое может быть обеспечено на рынке", - говорится в сообщении. Корпорация отказывается от каких бы то ни было дополнительных комментариев по этому поводу.

В то же время известно, что скандал между головным офисом Mercedes-Benz и молдавским дистрибьютором возник после того, как молдавская компания произвела реэкспорт автомобилей известной немецкой марки после их официальной закупки у производителя.

Известно, что реэкспорт был осуществлен в Россию в условиях запрета поставок автомобилей Mercedes-Benz после начала военной агрессии России в отношении Украины.

Компания Grand Premium SRL была единственным официальным дистрибьютором марки "Mercedes-Benz" в Молдове с декабря 2007. Она имела свои салоны в Кишиневе и Бельцах. Компания выполняла функции регионального представителя, дистрибьютора и сервис-центра, предоставляющего услуги гарантийного и постгарантийного ремонта автомобилей Mercedes-Benz.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
БИЗНЕС
Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию

Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию ...

Просмотров: 696
Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне ...

Просмотров: 9 590
Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России

Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России ...

Просмотров: 13 972
Электроэнергия может подорожать почти на 1 лей уже с мая

Электроэнергия может подорожать почти на 1 лей уже с мая ...

Просмотров: 14 368
Всемирный банк повторно понизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине

Всемирный банк повторно понизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине ...

Просмотров: 13 991
Правительство увеличило бюджетную дыру до 20 миллиардов леев

Правительство увеличило бюджетную дыру до 20 миллиардов леев ...

Просмотров: 5 556
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Просмотров: 5 601
Путин заявил об угрозе распада России

Путин заявил об угрозе распада России

Просмотров: 5 477
Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Просмотров: 4 778
Россия настаивает на готовящемся Украиной вторжении в Приднестровье

Россия настаивает на готовящемся Украиной вторжении в Приднестровье

Просмотров: 4 701
Украина не исключает провокаций на границе с Молдовой

Украина не исключает провокаций на границе с Молдовой

Просмотров: 4 689
Премьер-министром стал министр уволенного за коррупцию правительства Филата

Премьер-министром стал министр уволенного за коррупцию правительства Филата

Просмотров: 4 581
Суд разрешил называть барыгами руководство дочерней компании Газпрома

Суд разрешил называть барыгами руководство дочерней компании Газпрома

Просмотров: 4 571
Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине

Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине

Просмотров: 4 556
ВЛАСТЬ
На границе Молдовы с Румынией вводится упрощенный режим пропуска

На границе Молдовы с Румынией вводится упрощенный режим пропуска

13.04.2023  Судьи набрались смелости заочно осудить Шора на 15 лет тюрьмы
13.04.2023  Коррупция в партии Майи Санду
13.04.2023  Не оправдал доверия Додона
ЛЮДИ
Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

15.01.2023  Скончался всемирно известный Мимино
17.12.2022  Близкая к Плахотнюку авиакомпания удерживает в Ереване более 200 молдаван
29.10.2022  Тариф на газ становится почти в два раза выше закупочной цены
БИЗНЕС
Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию

Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию

02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
20.04.2022  Электроэнергия может подорожать почти на 1 лей уже с мая
КРИМИНАЛ
Судьи набрались смелости заочно осудить Шора на 15 лет тюрьмы

Судьи набрались смелости заочно осудить Шора на 15 лет тюрьмы

13.04.2023  Коррупция в партии Майи Санду
10.12.2022  Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета
02.11.2022  Финансист клана Плахотнюка был задержан на въезде в Молдову



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2023 (25)
Март 2023 (13)
Февраль 2023 (27)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (68)
Ноябрь 2022 (58)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker