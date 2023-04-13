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На Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване был сожжен флаг Азербайджана

Опубликовано : 15 апрель 2023 г. 15:16 | Просмотров: 264 | Категория: Мир

Акт вандализма был совершен в ходе церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Армении. В церемонии открытия Чемпионата участвовал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Вечером 14 апреля во время представления стран-участниц на сцену вынесли и флаг Азербайджана. В этот момент на сцену выбежал мужчина, который вырвал флаг Азербайджана из рук державшей его девушки и поджег его, а затем выбежал из зала.

Позже, полиция сообщила, что за содеянное был задержан дизайнер Арам Николян. Он провел несколько часов в следственном отделе полиции, после чего был отпущен.

Армянские власти назвали это "инцидентом", который "был урегулирован очень быстро".

В то же время, акт вандализма вызвал гневную реакцию со стороны властей Азербайджана, потребовавших наказать виновных.

"Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы мероприятия не предприняли никаких мер безопасности против подобных проявлений ненависти. Виновные должны понести соответствующее наказание", - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

В результате, власти Азербайджана решили снять с соревнований азербайджанских спортсменов из-за угроз их безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального олимпийского комитета страны.

В заявлении обращается внимание на то, что  флаг был сожжен на церемонии, в которой принял участие премьер-министр Армении и под аплодисменты зрителей. "В условиях, когда в Армении царит такая атмосфера ненависти, безопасность не обеспечивается, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях невозможно из-за психологического давления", - говорится в Заявлении.

Министерство и Национальный олимпийский комитет также предложили ввести санкции против Армении со стороны Европейской федерации тяжелой атлетики. Кроме этого они призвали международное сообщество и спортивные организации осудить сожжение азербайджанского флага.

Азербайджанские тяжелоатлеты, отозванные с проходящего в Ереване Чемпионата Европы, уже выехали в Грузию и направляются в Азербайджан.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин продлится в Ереване с 15 по 23 апреля. В нем примут участие спортсмены из 40 стран. Этот турнир станет отборочным на Олимпийские игры в Париже.


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