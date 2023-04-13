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Польша запретила импорт сельхозпродукции из Украины

Опубликовано : 15 апрель 2023 г. 22:57 | Просмотров: 324 | Категория: Страна

Правительство Польши, которая является одним из самых ближайших союзников Украины, запретило импорт зерна и другой сельхозпродукции из Украины.

Распоряжение об этом опубликовал в субботу министр развития и технологий Польши Вальдемар Буд.

По мнению польского правительства, такое решение поможет защитить польских аграриев.

"Согласно директивному решению Совета министров, я только что подписал распоряжение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины", – сообщил Буда в Twitter.

В перечень запрещенных продуктов вошли: зерновые, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, переработанная плодоовощная продукция, вино, говядина и телятина, молоко и молочные продукты, свинина, баранина и козлятина, яйца, мясо птицы, спирт этиловый, продукты пчеловодства/

Ранее в Польше, Румынии и Болгарии прошли акции протеста фермеров, недовольных проникновением более дешевой сельхозпродукции из Украины на рынки этих стран.


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