Польша запретила импорт сельхозпродукции из Украины ...

Правительство Польши, которая является одним из самых ближайших союзников Украины, запретило импорт зерна и другой сельхозпродукции из Украины.

Распоряжение об этом опубликовал в субботу министр развития и технологий Польши Вальдемар Буд.

По мнению польского правительства, такое решение поможет защитить польских аграриев.

"Согласно директивному решению Совета министров, я только что подписал распоряжение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины", – сообщил Буда в Twitter.

В перечень запрещенных продуктов вошли: зерновые, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, переработанная плодоовощная продукция, вино, говядина и телятина, молоко и молочные продукты, свинина, баранина и козлятина, яйца, мясо птицы, спирт этиловый, продукты пчеловодства/

Ранее в Польше, Румынии и Болгарии прошли акции протеста фермеров, недовольных проникновением более дешевой сельхозпродукции из Украины на рынки этих стран.