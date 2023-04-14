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Еще одна страна Евросоюза запретила импорт сельхозпродукции из Украины

Опубликовано : 16 апрель 2023 г. 11:20 | Просмотров: 1 008 | Категория: Мир

Вслед за Польшей, решение о запрете украинского импорта приняла Венгрия.

Об этом объявил в субботу министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, обвинив также и Евросоюз в бездействии.

"Правительство привержено выражению интересов венгерских фермеров, поэтому, как и Польша, оно временно запретит импорт в Венгрию зерновых и масличных культур, происходящих из Украины или поступающих из нее, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов", – говорится в заявлении министра сельского хозяйства Иштвана Надя, распространенного Агентством MTI.

Министр отметил, что в украинском сельском хозяйстве используются производственные практики с чрезвычайно низкими производственными затратами, что противоречит нормам Европейского союза. Из-за таких практик, экспорт на европейский рынок зерновых и масличных культур, а также большого количества птицы, яиц и меда, сделали невозможной реализацию собственной продукции венгерскими фермерами.

В то же время, правительственный чиновник подчеркнул, что ограничение на импорт в Венгрию является временным и продлится до 30 июня 2023 года. По мнению правительства Венгрии, это время может быть достаточным для принятия мер на уровне Евросоюза для пересмотра полного беспошлинного освобождения украинских товаров и функционирования коридоров солидарности.

За несколько часов до этого решения правительства Венгрии, подобное решение вынесло и правительство Польши, которая является одним из ближайших союзников Украины. Польша объявила о ведении запрета на импорт из Украины 18-ти позиций сельхозпродукции: от зерновых и молока до продукции пчеловодства.


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