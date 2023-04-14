Заявления западных корпораций об уходе из России оказались блефом ...

Издание The Washington Post сообщает, что из России ушли лишь менее 10% западных компаний, которые обещали покинуть Россию после ее вторжения в Украину.

Как отмечается в материале издания со ссылкой на соответствующие исследования, некоторые компании даже захватили большую долю рынка, когда их конкуренты ушли.

"Многие другие объявили, что они приостановят или сократят операции, но продолжат торговать. Другие заявили, что продадут свои российские активы, но все еще ищут покупателей или пытаются снизить стоимость ухода", - отмечает The Washington Post.

Авторы репортажа считают, что "продолжающееся присутствие такого большого количества компаний подорвало возглавляемые Вашингтоном усилия по разгрому российской экономики, внося налоги, которые помогают поддерживать работоспособность российской военной машины и позволяя россиянам поддерживать свои довоенные удобства и качество жизни, даже когда российские ракеты уничтожают жизни украинцев".

"Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции определило 19 иностранных фирм, все еще работающих в России, в качестве спонсоров войны, в том числе французскую сеть супермаркетов Auchan, американскую многонациональную компанию Procter & Gamble, немецкого оптовика Metro и французскую косметическую фирму Yves Rocher", - пишет издание.

Также приводится пример компании Coca-Cola, которая заявила, что прекращает свою деятельность, но ее швейцарский разливщик Coca-Cola HBC продолжает производить колу, а также другие напитки под другим названием в России.

Конкурент этой компании - PepsiCo объявил, что будет производить только предметы первой необходимости в России, но к ним относятся картофельные чипсы, а Unilever, используя то же обоснование, продает мороженое Magnum в России.

Ikea, шведский мебельный гигант, уходит, но торговые центры Mega, принадлежащие той же компании, все еще работают.

Издание приводит данные исследования Киевской школы экономики, согласно которому менее 7% из 3 141 иностранной компаний ушли из России.

Исследование, проведенное швейцарским Университетом Санкт-Галлена показало, что Россию покинули менее 9 % компаний из стран Европейского Союза и G-7.