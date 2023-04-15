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Еще одна страна Евросоюза приостанавливает импорт сельхозпродукции из Украины

Опубликовано : 17 апрель 2023 г. 14:53 | Просмотров: 388 | Категория: Мир

Вслед за Польшей и Венгрией, Словакия вводит запрет на импорт зерна и сельхозпродукции из Украины.

О решении соседней с Украиной Словакии сообщил премьер-министр этой страны Эдуард Хегер.

Он написал в соцсетях, что Словакия приостанавливает импорт зерна и ряда других продуктов из Украины.

"Сегодня рабочая группа соберется на эту тему. Результаты будут опубликованы", - написал премьер-министр Словакии.

Ранее уже сообщалось, что в субботу, сначала, Польша, а затем и Венгрия запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Более того, Польша запретила даже транзит этой продукции через свою территорию.

Власти Польши и Венгрии обосновали свои решения необходимостью защиты сельхозпроизводителей своих стран.

Еврокомиссия осудила запрет на экспорт сельхозпродукции из Украины, введенный правительствами Польши и Венгрии. В Еврокомиссии напомнили, что регулирование правил торговли стран-членов Евросоюза является исключительной прерогативой Брюсселя и что принятие ими односторонних мер недопустимо.


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