Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам тюрьмы
|
Московский городской суд приговорил российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима.
Суд отправил его в колонию строгого режима на 25 лет по совокупности приговоров по трем статьям Уголовного кодекса - 7 лет по делу о "военных фейках", 3 года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о государственной измене. Процесс проходил в закрытом режиме.
Кара-Мурзе также назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и запрет заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.
Это первый и пока единственный случай, когда за публичные выступления с перечислением общедоступных фактов россиянина обвинили в госизмене.
Владимир Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года по делу о "фейках" про российскую армию.
Защита Кара-Мурзы заявила, что намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции.
Сообщить о ошибке |