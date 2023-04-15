Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам тюрьмы ...

Суд отправил его в колонию строгого режима на 25 лет по совокупности приговоров по трем статьям Уголовного кодекса - 7 лет по делу о "военных фейках", 3 года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о государственной измене. Процесс проходил в закрытом режиме.

Кара-Мурзе также назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и запрет заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

Это первый и пока единственный случай, когда за публичные выступления с перечислением общедоступных фактов россиянина обвинили в госизмене.

Владимир Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года по делу о "фейках" про российскую армию.

Защита Кара-Мурзы заявила, что намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции.