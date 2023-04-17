В ООН может разразиться скандал из-за прослушивания Генерального секретаря ...

ООН официально высказала США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Официальный представитель сообщил, что принимающей стороне была официально высказана "обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что беседы генерального секретаря и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания и вмешательства со стороны властей США".

"Мы дали понять, что такие действия не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН", - добавил он.

Вашингтон мог прослушивать разговоры генсека ООН Антониу Гутерриша с его заместителем, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на попавшие в интернет американские секретные документы.

Информация о возможном прослушивании разговоров Гутерриша появилась после того, как подборка американских секретных документов попала в открытый доступ в социальные сети.

Согласно этим документам, Вашингтон прослушивал Антониу Гутерриша, причем в некоторых описываются личные разговоры с его заместителем.