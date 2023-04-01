Молдова выходит из учредителей Межгосударственной телерадиокомпании МИР ...

Правительство Молдовы утвердило законопроект о денонсации Соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "МИР", основанной в рамках СНГ.

После окончательной денонсации Соглашения, молдавское представительство МГТРК "МИР" будет исключено из регистра юридических лиц в Молдове.

"Больше не будем выделять деньги на пропаганду", - заявил премьер-министр Дорин Речан при утверждении законопроекта.

В обосновании документа указано, что денонсация Соглашения будет способствовать экономии финансовых средств, а также укрепить информационную безопасность страны.

Соглашение о создании МГТРК "МИР" было подписано в Бишкеке в 1992 году. С 2000 по 2022 г.г., Молдова выделила из госбюджета местному филиалу телекомпании более 40 миллионов леев.