Молдова выходит из учредителей Межгосударственной телерадиокомпании МИР
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Правительство Молдовы утвердило законопроект о денонсации Соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "МИР", основанной в рамках СНГ.
После окончательной денонсации Соглашения, молдавское представительство МГТРК "МИР" будет исключено из регистра юридических лиц в Молдове.
"Больше не будем выделять деньги на пропаганду", - заявил премьер-министр Дорин Речан при утверждении законопроекта.
В обосновании документа указано, что денонсация Соглашения будет способствовать экономии финансовых средств, а также укрепить информационную безопасность страны.
Соглашение о создании МГТРК "МИР" было подписано в Бишкеке в 1992 году. С 2000 по 2022 г.г., Молдова выделила из госбюджета местному филиалу телекомпании более 40 миллионов леев.
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