Болгария запретила импорт сельхозпродуктов из Украины ...

Об этом сообщил врио министра сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.

"Болгария последовала примеру трех других стран, обеспокоенных тем, что наш рынок перенасыщен сельскохозяйственными культурами. У нас продукции на несколько миллиардов, и мы считаем, что если мы не примем меры, то будет сложно реализовать, что причинит нам очень серьезные убытки", - заявил чиновник.

По мнению Гечева, "Брюссель выслушает и поймет позиции" Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии и переосмыслит свою позицию.

"Болгария остается солидарной с Украиной, но банкротство болгарских фермеров не будет способствовать этому", – добавил врио министра сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев, отметив, что будет разрешен транзит украинского продовольствия через Болгарию.

Согласно принятому правительством Болгарии решению, временный запрет на импорт продовольствия из Украины в Болгарию будет действовать с 24 апреля по 30 июня.

Ранее уже сообщалось, что в субботу, Польша, а затем и Венгрия запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Власти Польши и Венгрии обосновали свои решения необходимостью защиты сельхозпроизводителей своих стран.

Позже, о таком же решении объявил и премьер-министр Словакии.

Еврокомиссия осудила запрет на экспорт сельхозпродукции из Украины, введенный правительствами Польши и Венгрии. В Еврокомиссии напомнили, что регулирование правил торговли стран-членов Евросоюза является исключительной прерогативой Брюсселя и что принятие ими односторонних мер недопустимо.