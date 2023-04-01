Еврокомиссия готова запретить импорт зерновых из Украины ...

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен готовит письмо лидерам Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии по поводу запрета на импорт сельхозпродукции из Украины.

Как сообщает Польское радио, со ссылкой на свои источники в Европейской комиссии, Брюссель готовит решение о запрете импорта из Украины пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Это решение заменит запреты на импорт, которые Польша, а также Словакия и Венгрия решили принять в ответ на чрезмерный импорт из Украины.

Принятие этого решения будет обсуждаться в среду на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии и Словакии, а также Болгарии, Румынии и Украины.

На данный момент это одно из предложений Комиссии, которое привело бы к решению проблемы избыточного украинского импорта. Оно предусматривает, что односторонние решения будут заменены действиями на уровне ЕС. Запрет будет распространяться на пять стран, сообщивших о проблемах - Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

Польское радио также сообщает, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должна сегодня направить письмо лидерам пяти стран.

В этом письме должны быть определены все предлагаемые решения зерновой проблемы.

Ранее уже сообщалось, что в субботу, Польша, а затем и Венгрия запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Власти Польши и Венгрии обосновали свои решения необходимостью защиты сельхозпроизводителей своих стран.

Позже, о таком же решении объявил и премьер-министр Словакии. В среду такое же решение приняло правительство Болгарии.

Еврокомиссия осудила запрет на экспорт сельхозпродукции из Украины, введенный правительствами Польши и Венгрии. В Еврокомиссии напомнили, что регулирование правил торговли стран-членов Евросоюза является исключительной прерогативой Брюсселя и что принятие ими односторонних мер недопустимо.