Ближайший соратник и бухгалтер Плахотнюка был отпущен под домашний арест ...

Владимир Андронаки, считающийся "смотрящим" от Плахотнюка над основными предприятиями государства, содержащими бизнес-империю беглого олигарха, был освобожден из СИЗО.

Судебное решение по этому поводу было вынесено в среду.

Андронаки находился в международном розыске по линии Интерпола. Его задержали в начале ноября прошлого года властями Украины, после чего он был арестован при передаче на границе с Молдовой и находился до сих пор в СИЗО.

Владимир Андронаки обвиняется по трем уголовным делам. Он подозревается в отмывании денег по делу "Metalferos". Другое уголовное дело – о банковской краже, в котором он, вместе с женой, обвиняются в мошенничестве и отмывании денег. Кроме того, он обвиняется в попытке завладеть зданием Консульства Молдовы в Одессе.

Андронаки, который фактически был управляющим всех государственных компаний энергетического и транспортного сектора в период режима Плахотнюка, дважды был депутатом по спискам Демпартии и считался одним из самых приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку.