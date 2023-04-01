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Еврокомиссия не приняла решение по импорту сельхозпродукции из Украины

Опубликовано : 19 апрель 2023 г. 21:45 | Просмотров: 0 | Категория: Мир

Заседание Еврокомиссии с представителями пяти стран по вопросу избыточного импорта зерна из Украины завершилось без соглашения.

Переговоры продолжатся в ближайшие дни.

Об этом сообщает корреспондент "Польского радио" из Брюсселя.

Заседание с участием представителей Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии прошло под председательством вице-президента Еврпоейской комиссии Валдиса Домбровскиса и еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского.

Не исключается, что переговоры придется перенести на более высокий уровень – на уровень лидеров указанных стран.

Ранее в среду, "Польское радио" сообщило, со ссылкой на свои источники в Европейской комиссии, что Брюссель готовит решение о запрете импорта из Украины пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Это решение должно было заменить запреты на импорт, которые Польша, а также Словакия и Венгрия решили принять в ответ на чрезмерный импорт из Украины.

В субботу, Польша, а затем и Венгрия запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Власти Польши и Венгрии обосновали свои решения необходимостью защиты сельхозпроизводителей своих стран.

Позже, о таком же решении объявил и премьер-министр Словакии. В среду такое же решение приняло правительство Болгарии.

Еврокомиссия осудила запрет на экспорт сельхозпродукции из Украины, введенный правительствами Польши и Венгрии. В Еврокомиссии напомнили, что регулирование правил торговли стран-членов Евросоюза является исключительной прерогативой Брюсселя и что принятие ими односторонних мер недопустимо.


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