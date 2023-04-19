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США отказались передавать Украине истребители

Опубликовано : 21 апрель 2023 г. 20:35 | Просмотров: 684 | Категория: Мир

Передача Украине истребителей F-16 не является приоритетной целью США, поскольку военный контроль в небе эффективней и быстрей достигается системами ПВО.

Об этом заявил в пятницу глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли по итогам встречи контактной группы "Рамштайн".

Для быстрого достижения контроля в небе Украине необходимы системы ПВО, а передача западных истребителей - слишком долгий процесс, заявил генерал Марк Милли, цитируемый Deutsche Welle.

Милли подчеркнул, что с военной точки зрения основная задача Киева в нынешней ситуации состоит в контроле неба. "Этой цели можно достигнуть множеством разных способов. Самый быстрый и эффективный с точки зрения стоимости для Украины способ - это системы противовоздушной обороны", - объяснил генерал Марк Милли, выступая после заседания контактной группы "Рамштайн".

По его словам, за более чем год войны ВСУ удавалось успешно сдерживать российскую авиацию, из-за чего силы РФ в основном наносят удары ракетами со своей территории. "Почему это происходит? Потому что украинцы сбивают российские самолеты. Россияне аккуратны из-за успешного использования украинцами ПВО", - заключил Милли.


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