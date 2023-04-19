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Украина запретила упоминания России в названии улиц, сел и городов

Опубликовано : 22 апрель 2023 г. 10:16 | Просмотров: 344 | Категория: Мир

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий предоставлять географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.

Закон Украины "О географических названиях, о деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины" запрещает символизирующие, возвеличивающие Россию или ее памятные места, даты, события, деятелей, которые осуществляли агрессию против Украины (или другой страны), а также тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием за критику тоталитарного советского и российского режимов, в том числе украинцев на временно оккупированных территориях.

По мнению авторов, закон должен обеспечить уменьшение влияния России на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию.


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