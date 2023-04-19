Украина запретила упоминания России в названии улиц, сел и городов ...

Закон Украины "О географических названиях, о деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины" запрещает символизирующие, возвеличивающие Россию или ее памятные места, даты, события, деятелей, которые осуществляли агрессию против Украины (или другой страны), а также тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием за критику тоталитарного советского и российского режимов, в том числе украинцев на временно оккупированных территориях.

По мнению авторов, закон должен обеспечить уменьшение влияния России на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию.