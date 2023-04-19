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Сын пресс-секретаря Путина был наемником на войне в Украине

Опубликовано : 22 апрель 2023 г. 23:43 | Просмотров: 837 | Категория: Мир

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков лично просил владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина взять на службу в эту наемническую организацию своего 33-летнего сына.

Сын Пескова Николай сообщил в интервью "Комсомольской правде", что воевал в Украине в ЧВК "Вагнер" полгода и получил награду "за определенный боевой подвиг".

Песков-младший объяснил свое решение принять участие в военных действиях в Украине ой операции Николай Песков "своим долгом" и тем, что "не мог сидеть в стороне". Решение Николая, по его словам, поддержала вся семья, в том числе отец.

"Когда я принял для себя решение участвовать в СВО (В России запрещено упоминать слово "война" применительно к действиям российских войск в Украине – Ред.), я не знал, как правильно туда попасть. Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог", сказал Николай Песков.

Он также сообщил, что "за определенный боевой подвиг" он получил медаль "За отвагу".

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что сын Дмитрия Пескова служил у него в качестве артиллериста в расчете РЗСО "Ураган", а сослуживцы сына пресс-секретаря президента не знали, кто его отец, поскольку он был зачислен под другой фамилией и именем и по "подложным документам". Устроить Николая на службу, по словам Пригожина, его попросил Дмитрий Песков.


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