МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера, 13:21  

МИД Китая дезавуировал заявления своего посла во Франции

22.04.2023  

Сын пресс-секретаря Путина был наемником на войне в Украине

22.04.2023  

Украина запретила упоминания России в названии улиц, сел и городов

21.04.2023  

США отказались передавать Украине истребители

19.04.2023  

Президент Германии извинился перед евреями за Холокост

19.04.2023  

Еврокомиссия не приняла решение по импорту сельхозпродукции из Украины
все новости

МИД Китая дезавуировал заявления своего посла во Франции

Опубликовано : 24 апрель 2023 г. 13:21 | Просмотров: 664 | Категория: Мир

Заявления посла КНР во Франции о неподтвержденном суверенитете стран бывшего СССР вызвали резкую реакцию в Евросоюзе и ряде стран, а МИД Китая был вынужден дезавуировать заявления китайского дипломата.

В этой связи официальный представитель МИД КРН Мао Нин заявила, что КНР уважает суверенитет всех республик, входивших в состав СССР.

Она сделала свое заявление, ответив на брифинге на вопрос корреспондента российского агентства ТАСС.

"Что касается территориального суверенитета, позиция Китая всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН", - сказала Мао Нин.

Она подчеркнула, что Китай уважает суверенитет всех республик, входивших в состав СССР.

Так она прокомментировала интервью посла Китая во Франции Лу Шайе, в котором тот назвал Крым "изначально российским" и усомнился в суверенитете бывших стран СССР.

Она отметила, что по украинскому вопросу позиция Китая "ясна и последовательна". "Мы готовы продолжать работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса. Некоторые СМИ неверно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между Китаем и соответствующими странами, и мы должны сохранять бдительность в отношении этого", - официальный представитель МИД КРН Мао Нин.

Несколькими днями ранее посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью французскому каналу LCI, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус, как суверенных стран". В отношении Крыма он отметил, что полуостров "изначально принадлежал России", а во времена СССР "Хрущев отдал его Украине".

После гневной реакции руководства Евросоюза, посольство КНР во Франции удалило стенограмму интервью с послом в своем аккаунте WeChat.

Обсуждение заявлений посла Китая фигурирует в повестке дня заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, которое проходит в понедельник в Люксембурге.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
МИР
МИД Китая дезавуировал заявления своего посла во Франции

МИД Китая дезавуировал заявления своего посла во Франции ...

Просмотров: 666
Сын пресс-секретаря Путина был наемником на войне в Украине

Сын пресс-секретаря Путина был наемником на войне в Украине ...

Просмотров: 1 336
Украина запретила упоминания России в названии улиц, сел и городов

Украина запретила упоминания России в названии улиц, сел и городов ...

Просмотров: 845
США отказались передавать Украине истребители

США отказались передавать Украине истребители ...

Просмотров: 1 166
Президент Германии извинился перед евреями за Холокост

Президент Германии извинился перед евреями за Холокост ...

Просмотров: 1 292
Еврокомиссия не приняла решение по импорту сельхозпродукции из Украины

Еврокомиссия не приняла решение по импорту сельхозпродукции из Украины ...

Просмотров: 1 259
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Просмотров: 6 096
Путин заявил об угрозе распада России

Путин заявил об угрозе распада России

Просмотров: 5 974
Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Просмотров: 5 303
Украина не исключает провокаций на границе с Молдовой

Украина не исключает провокаций на границе с Молдовой

Просмотров: 5 191
Суд разрешил называть барыгами руководство дочерней компании Газпрома

Суд разрешил называть барыгами руководство дочерней компании Газпрома

Просмотров: 5 150
Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома

Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома

Просмотров: 5 028
Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию

Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию

Просмотров: 4 680
Wizz Air приостанавливает полеты в Молдову

Wizz Air приостанавливает полеты в Молдову

Просмотров: 4 506
ВЛАСТЬ
Ближайший соратник и бухгалтер Плахотнюка был отпущен под домашний арест

Ближайший соратник и бухгалтер Плахотнюка был отпущен под домашний арест

19.04.2023  Молдова выходит из учредителей Межгосударственной телерадиокомпании МИР
14.04.2023  На границе Молдовы с Румынией вводится упрощенный режим пропуска
13.04.2023  Судьи набрались смелости заочно осудить Шора на 15 лет тюрьмы
ЛЮДИ
На самом ли деле противовирусные препараты неэффективны? Опровергаем миф и объясняем принцип действия

На самом ли деле противовирусные препараты неэффективны? Опровергаем миф и объясняем принцип действия

08.03.2023  Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы
15.01.2023  Скончался всемирно известный Мимино
17.12.2022  Близкая к Плахотнюку авиакомпания удерживает в Ереване более 200 молдаван
БИЗНЕС
Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию

Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию

02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
20.04.2022  Электроэнергия может подорожать почти на 1 лей уже с мая
КРИМИНАЛ
Судьи набрались смелости заочно осудить Шора на 15 лет тюрьмы

Судьи набрались смелости заочно осудить Шора на 15 лет тюрьмы

13.04.2023  Коррупция в партии Майи Санду
10.12.2022  Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета
02.11.2022  Финансист клана Плахотнюка был задержан на въезде в Молдову



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2023 (49)
Март 2023 (13)
Февраль 2023 (27)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (68)
Ноябрь 2022 (58)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker