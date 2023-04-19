МИД Китая дезавуировал заявления своего посла во Франции ...

Заявления посла КНР во Франции о неподтвержденном суверенитете стран бывшего СССР вызвали резкую реакцию в Евросоюзе и ряде стран, а МИД Китая был вынужден дезавуировать заявления китайского дипломата.

В этой связи официальный представитель МИД КРН Мао Нин заявила, что КНР уважает суверенитет всех республик, входивших в состав СССР.

Она сделала свое заявление, ответив на брифинге на вопрос корреспондента российского агентства ТАСС.

"Что касается территориального суверенитета, позиция Китая всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН", - сказала Мао Нин.

Она подчеркнула, что Китай уважает суверенитет всех республик, входивших в состав СССР.

Так она прокомментировала интервью посла Китая во Франции Лу Шайе, в котором тот назвал Крым "изначально российским" и усомнился в суверенитете бывших стран СССР.

Она отметила, что по украинскому вопросу позиция Китая "ясна и последовательна". "Мы готовы продолжать работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса. Некоторые СМИ неверно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между Китаем и соответствующими странами, и мы должны сохранять бдительность в отношении этого", - официальный представитель МИД КРН Мао Нин.

Несколькими днями ранее посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью французскому каналу LCI, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус, как суверенных стран". В отношении Крыма он отметил, что полуостров "изначально принадлежал России", а во времена СССР "Хрущев отдал его Украине".

После гневной реакции руководства Евросоюза, посольство КНР во Франции удалило стенограмму интервью с послом в своем аккаунте WeChat.

Обсуждение заявлений посла Китая фигурирует в повестке дня заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, которое проходит в понедельник в Люксембурге.