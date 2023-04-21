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В Кремле согласны на присоединение Бессарабии и Северной Буковины к Румынии

Опубликовано : 25 апрель 2023 г. 20:48 | Просмотров: 1 582 | Категория: Страна / Мир

Заместитель президента России в Совете безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что «тихий раздел» Украины является более предпочтительным для России вариантом, чем членство Украины в НАТО.

Об этом зам.председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил во вторник, выступая по видеосвязи на марафоне "Знание. Первые".

Как заявил Медведев, раздел Украины между Румынией, Польшей и Венгрией является "не худшим сценарием". "Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война", - заявил он. "Жадность и злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла.

Забрать себе западные регионы Украины Польша, да, скажем прямо, и Венгрия с Румынией, мечтают уже не первый десяток лет", - добавил один из руководителей России, бывший ее президент и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев не уточнил точное название "западных регионов", на которые претендует Румыния. Известно, что в Румынии существует мнение о необходимости присоединения ныне принадлежащих Украине и Молдове Бессарабии и Северной Буковины.

Северная Буковина, вместе с Южной Бессарабией, вошли в состав Украины 2 августа 1940 года, когда Верховный Совет СССР принял законы "Об образовании Союзной Молдавской Советской Республики” и "О включении северной части Буковины, Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов в состав Украинской Советской Социалистической Республики”. Остальная часть Бессарабии вошла в состав Молдавской ССР (нынешняя Республика Молдова – Ред.). Соответствующее решение советских властей было принято после того, как 28 июня 1940 г. под давлением СССР Румыния была вынуждена вывести войска с территории Северной Буковины и Бессарабии.


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