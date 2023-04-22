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В Москве завершается процесс по наркокартелю Плахотнюка

Опубликовано : 27 апрель 2023 г. 08:46 | Просмотров: 1 096 | Категория: Власть / Криминал

Российский следователь сообщил детали деятельности крупнейшего наркокартеля, связанного с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком.

Как сообщает агентство РБК, по версии следствия, наркокартелем, связанным с Плахотнюком, руководил криминальный авторитет Андрей Торкунов, известный в криминальных кругах под прозвищем Турок.

Агентство уточняет, что в июне 2019 года МВД России предъявило Плахотнюку заочное обвинение в организации поставок марокканского гашиша в Россию через Испанию.

Раскрывавший дело наркокартеля экс-начальник 3-го отдела управления МВД по расследованию организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, полковник юстиции в отставке Сергей Пелих, руководивший следственной бригадой с 2017 по 2021 год, рассказал РБК подробности расследования деятельности группировки. Он сообщил, что из 37 эпизодов преступной деятельности Торкунова, которого задержали в феврале 2021 года, до суда пока дошли только три.

По словам Пелиха, еще в 2012 году среди крупных торговцев наркотиками появилось много выходцев из Молдовы. Наиболее известным из них был Олег Прутяну, он же Борман. "Его люди специализировались на организации сбыта гашиша, — говорит Пелих. — Мы стали отрабатывать поставки и постепенно по цепочке дошли до руководителей преступной группы, среди них были молдавские политики".

Как рассказывает следователь, расследование привело правоохранителей в Испанию. По словам Пелиха, Прутяну отбывал срок в португальской тюрьме в середине 2000-х и там познакомился с другими будущими лидерами группировки Александром Стегереску (Сашей Спортсменом) и с гражданином Испании Мануэлем Сильвио де ла Пасом (Лоло).

По данным следствия, Прутяну и Стегереску рекрутировали для картеля граждан Молдовы, чтобы те занимались перевозкой крупных партий наркотиков через Европу, а испанец отвечал за переправку гашиша из Марокко в Испанию. Андрей Попа по прозвищу Страшенский отвечал в группировке Бормана за организацию и контроль доставки из Испании и сбыт гашиша в России.

Контроль за западной частью маршрута транспортировки наркотиков в Россию Прутяну доверил своему двоюродному брату Андрею Торкунову. С 2013 года Торкунов был так называемым смотрящим за действиями этнических молдавских преступных группировок на территории Московской области. "Он был единственным в России вором от молдавской организованной преступности", — утверждает Пелих.

По данным следствия, Торкунов в числе прочего курировал банду Николая Греку, осуществлявшую разбойные нападения на коттеджи в Подмосковье. В апреле 2020 года Московский областной суд вынес приговор десяти выходцам из Молдовы, которых признали виновными в бандитизме, незаконном хранении оружия и вооруженных разбойных нападениях.

Сергей Пелих рассказал, что правоохранительные органы Молдовы расследуют уголовные дела по фактам руководства преступным сообществом и вымогательства. В них говорится, что банда Турка действовала как на территории Молдовы, так и за ее пределами. В материалах отмечено, что Торкунов назначал "положенцев-надзирателей" в различных регионах России и Молдовы, отвечавших за подпитку "общака". В 2017 году в Молдове Торкунова объявили в международный розыск.

В материалах дела говорится, что люди Плахотнюка и Прутяну организовали "устойчивый контрабандный канал поставок из Европы в Россию наркотического средства гашиш в особо крупных размерах".

По данным следствия, участники группировки фасовали гашиш в герметичные упаковки, грузили их партиями по 300 кг на маломерные суда и, снабдив GPS-трекерами, сбрасывали в нейтральных водах Гибралтарского пролива. Там их вылавливали небольшие рыболовецкие лодки. Наркотики складировались в загородных домах и фермах на территории испанских провинций Уэльва, Севилья и Малага. По территории ЕС и СНГ их перевозили в автомобилях с тайниками.

Преступная группировка, к которой был причастен лидер бывшей правящей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк, действовала также в Германии, Молдове, России, Нидерландах, Украине и Беларуси.


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