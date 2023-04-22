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Муж российской певицы Жасмин лишен депутатского мандата

Опубликовано : 27 апрель 2023 г. 17:19 | Просмотров: 321 | Категория: Власть / Криминал

Депутаты правящей партии PAS лишили депутатского мандата Илана Шора, который скрывается от правосудия в Израиле.

Решение о лишении Шора (муж певицы Жасмин – Ред.) было принято на заседании парламента 27 апреля голосами 56 депутатов правящей партии PAS.

Как заявила глава парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате, Шор лишен мандата депутата в связи с окончательным решением Кишиневской Апелляционной палаты, согласно которому он был приговорен к 15 годам тюрьмы по обвинению в соучастии в банковской краже.

Решением парламента мандат депутата был объявлен вакантным. В соответствии с законом, место Шора в парламенте должно быть занято другим представителем его партии, вице-председателем этого формирования Владимиром Витюком. Витюк известен тем, что перебегал, сначала, из Партии коммунистов в Демпартию Владимира Плахотнюка, а затем в партию "ШОР". Кроме того, он находился под уголовным преследованием в связи с несоответствием доходов и расходов.


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