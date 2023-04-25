Экс-премьер обвинил власть Майи Санду в беспрецедентной коррупции ...

Об этом написал в соцсетях экс-премьер Ион Кику, а в подтверждение своих заявлений он привел официальные данные о пополнении казначейских счетов.

"В апреле (до 26 числа) поступления в бюджет от Таможни меньше, чем за соответствующий период прошлого года. И это в условиях чрезмерного роста цен, а также существенного увеличения пошлин на импорт. В Налоговой службе та же ситуация с номинальными сборами на уровне прошлого года. Пока Майя Санду живет в своем мире, коррупция на Таможне и во всех структурах, подконтрольных партии PAS, лишает страну миллиардов леев", - заявил бывший премьер-министр Ион Кику, добавив "Браво, Майя, тебе это удалось!".