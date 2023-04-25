Заместитель Путина считает Молдову несуществующей страной ...

Экс-президент и экс-премьер России, ныне заместитель президента России в Совете безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, говоря о Молдове, заявил, что "страны такой уже нет".

Медведев написал об этом в соцсетях после того, как накануне премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил, что власти Молдовы составили список ряда российских граждан, включая президента России Владимира Путина, которым запрещен въезд в Молдову.

В этой связи Медведев заявил, что в Молдову "никто и не собирается" и что считает ее уже исчезнувшим государством.

"Загадочное существо по имени Речан сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну — Молдову. Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны", - написал зам. председателя Совета безопасности России, экс-президент Дмитрий Медведев, добавив, что "всякие там речаны и санду будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики".

Власти Молдовы пока никак не отреагировали на выпады со стороны руководства Российской Федерации.