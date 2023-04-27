Евросоюз утвердил механизм введения санкций за угрозу суверенитету Молдовы ...

Совет Евросоюза одобрил введение санкционного режима против тех, кто подрывает суверенитет, независимость и конституционный строй Молдовы.

Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, отметив, что Молдова является одной из стран, наиболее пострадавших от последствий незаконного вторжения России в Украину.

"Мы являемся свидетелями участившихся и продолжающихся попыток дестабилизировать Молдову. Новый режим санкций даст нам возможность продолжать укреплять устойчивость Молдовы, нацеливаясь на тех, кто пытается дестабилизировать страну", - заявил Жозеп Боррель, добавив, что "это важный политический сигнал поддержки Молдовы со стороны ЕС в нынешнем сложном контексте".

Согласно утвержденному механизму, ЕС сможет вводить санкции против лиц, препятствующих или подрывающих демократический политический процесс, включая проведение выборов и тех, кто пытается свергнуть конституционный строй. Кроме того, ЕС сможет вводить санкции против тех, кто совершает серьезные финансовые нарушения в отношении государственных средств и незаконно выводит капитал.

Санкции будут включать заморозку активов, запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам и запрет на въезд в Евросоюз.