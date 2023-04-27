Провалилась очередная инициатива властей ...

От торжественного обещания резко сократить время ожидания на границе с Румынией, власти перешли к рекомендации ехать через другие пункты пропуска.

Спустя две недели после торжественного введения "упрощенного контроля" на пункте пропуска Леушены (Молдова) – Албица (Румыния), очереди на этом пункте пропуска резко увеличились по сравнению с периодом "доупрощенного" режима.

Сначала, молдавские власти объясняли увеличившиеся очереди пасхальными праздниками. Теперь, уже несколько дней подряд, Пограничная полиция МВД Молдовы рекомендует использовать другие пункты пропуска для въезда в Румынию.

Очереди сложились несмотря на то, что открыты 7 полос (включая дипломатический коридор, а также 2 полосы противоположного направления). Время ожидания контроля составляет от 1 часа до нескольких часов. Для сравнения, до 15 апреля контроль на двух пунктах пропуска зачастую занимал не более 15 минут.

"Упрощенный контроль" на границе с Румынией был введен с 8.00 15 апреля на выезде из Молдовы.

В соответствии с режимом упрощенного контроля пересечения границы, пограничный контроль осуществляется сотрудниками Пограничной полиции, сначала, Молдовы, а затем этой же структуры Румынии при въезде в Румынию.

С этой целью, пограничных полицейских Молдовы переместили в пункт пропуска Албица, установив там для них специальные павильоны.

По мнению МВД Молдовы, в связи с введением упрощенного режима пограничного контроля, должно было сократиться время для пересечения границы.