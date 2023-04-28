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В Украине сохранится низкий тариф на газ для населения

Опубликовано : 30 апрель 2023 г. 10:29 | Просмотров: 955 | Категория: Мир

Действие тарифа на газ в размере 7,96 гривен за куб. м продлится еще на год – до 1 мая 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба газоснабжающей компании НАК "Нафтогаз Украины".

Тариф "Фиксированный" включает НДС.

В пересчете на молдавский лей тариф составляет 3,88 лея за 1 куб.м.

"Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. Несмотря на всю сложность ситуации, мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", - заявил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

По данным компании, она бесперебойно и стабильно обеспечивает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств.


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