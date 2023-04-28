Скончался российский модельер Вячеслав Зайцев ...

Модельер Вячеслав Зайцев умер на 86-ом году жизни.

О смерти Зайцева сообщило издание "Известия" со ссылкой на свой источник.

По данным источника, Зайцева в воскресенье доставили в больницу подмосковного города Щелково с внутренним кровотечением. Позже, он скончался в реанимации.

В 1963 году представил свою первую коллекцию спецодежды для работниц села.

В 1982 году в Москве открылся Московский дом моды (ныне Московский Дом Моды Slava Zaitsev).

Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита в Токио "Пять лучших модельеров мира".