Молдова реэкспортирует электроэнергию из Украины в Румынию ...

В апреле экспорт электроэнергии из Украины оставил 89,7 тыс. МВт-ч.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", больше всего электроэнергии было экспортировано в Молдову – свыше 40 тыс. МВт-ч, еще 30,4 тыс. МВт-ч поступило в Польшу и 19,2 тыс. МВт-ч – в Словакию.

По Молдове трейдеры постепенно увеличивали бронируемую мощность сечения для экспорта и в последние дни бронировали около 85-95% из 650 МВт предложенной часовой пропускной способности. На рынке утверждают, что большая часть поставленной в Молдову электроэнергии далее идет в Румынию.

В целом больше всего на молдавском направлении бронировали госэнерготрейдер "ЭКУ" (по 150 МВт на каждый час), ЧАО "Укргидроэнерго" (по 100 МВт на каждый час), "Д. Трейдинг" (по 130 МВт на каждый час), "Артлекс-Энерджи" и "Сипиджи Энерджи" (преимущественно по 50 МВт на каждый час). Также сечение бронировали "ДЭ Трейдинг", "ЭРУ Трейдинг", "ЭЭС", "Куб Энерджи", "Смарт Грид Украина", "НАП-Комьюнити", "НАП-Комьюнити Трейдинг", "Астат Энерджи".