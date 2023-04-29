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Глава фракции партии Майи Санду не видит инвестиционной привлекательности в Молдове

Опубликовано : 02 май 2023 г. 08:58 | Просмотров: 483 | Категория: Власть

В ходе разразившегося скандала вокруг приобретенной им недвижимости, председатель фракции PAS, вице-председатель парламента Михаил Попшой высказался по поводу бесперспективности вложений в Молдову.

Информация о приобретенной чиновником правящей партии недвижимости появилась на контролируемом правящей партией PAS телеканале TV8.

Согласно опубликованной информации, Попшой при сомнительных обстоятельствах приобрел 3-х этажных дом в курортной зоне на берегу Днестра. Сам чиновник настаивает, что он заплатил за дом 60 тысяч евро. Эксперты склоняются к тому, что реальная цена этой недвижимости превышает заявленную почти в 10 раз.

"Других инвестиционных возможностей в Молдове тяжело найти. Или покупать квартиру в Кишиневе или покупать квартиру в Бухаресте. Как бы, такие есть инвестиционные возможности. К сожалению, имеем такую экономику, какую имеем, а инвестиционные возможности ограничены. Такова реальность", - заявил вице-председатель парламента, председатель фракции правящей партии PAS Михаил Попшой.

Примечательно, что Попшой является еще и вице-председателем партии PAS, контролируемой президентом Майи Санду.


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