Российские оппозиционеры выступили с Декларацией против войны в Украине
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Находящиеся за пределами России политики, журналисты, ученые подписали совместную Декларацию, в которой назвали действующий в России режим Владимира Путина "нелегитимным и преступным".
Документ разместил в соцсетях российский оппозиционер Михаил Ходорковский.
В нем подписанты заявили о своих стратегических целях – "прекращении агрессии против Украины и создании свободной, правовой, федеративной России".
Для этого они считают необходимым усилить координацию своих действий и заявили о приверженности следующим принципиальным позициям:
"1. Война против Украины является преступной.
Российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий; международно признанные границы России должны быть восстановлены; военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии – выплачены компенсации.
2. Режим Путина является нелегитимным и преступным.
Поэтому он должен быть ликвидирован. Мы видим Россию страной, в которой гарантируются права и свободы личности, исключена возможность узурпации государственной власти.
3. Осуществление имперской политики внутри страны и за ее пределами недопустимо.
4. Политические заключенные и военнопленные должны быть освобождены, насильственно перемещенные лица должны получить возможность возвращения, а похищенные украинские дети должны быть немедленно возвращены в Украину.
5. Мы выражаем солидарность с теми россиянами, кто, несмотря на чудовищные репрессии, имеет смелость выступать с антипутинских и антивоенных позиций. И с теми десятками миллионов, кто отказывается соучаствовать в преступлениях режима".
Подписавшиеся обязались воздерживаться "от публичных конфликтов в антивоенных и демократических движениях" и призвали граждан России присоединиться к Декларации.
Документ был подписан в Берлине 30 апреля.
Среди подписантов, Михаил Ходорковский, Евгений Чичваркин, Сергей Гуриев, Дмитрий Гудков, Евгений Киселёв, Андрей Илларионов, Леонид Гозман, Марат Гельман, Иван Преображенский, Владимир Пономарев.
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