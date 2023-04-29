Российские оппозиционеры выступили с Декларацией против войны в Украине ...

Находящиеся за пределами России политики, журналисты, ученые подписали совместную Декларацию, в которой назвали действующий в России режим Владимира Путина "нелегитимным и преступным".

Документ разместил в соцсетях российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

В нем подписанты заявили о своих стратегических целях – "прекращении агрессии против Украины и создании свободной, правовой, федеративной России".

Для этого они считают необходимым усилить координацию своих действий и заявили о приверженности следующим принципиальным позициям:

"1. Война против Украины является преступной.

Российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий; международно признанные границы России должны быть восстановлены; военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии – выплачены компенсации.

2. Режим Путина является нелегитимным и преступным.

Поэтому он должен быть ликвидирован. Мы видим Россию страной, в которой гарантируются права и свободы личности, исключена возможность узурпации государственной власти.

3. Осуществление имперской политики внутри страны и за ее пределами недопустимо.

4. Политические заключенные и военнопленные должны быть освобождены, насильственно перемещенные лица должны получить возможность возвращения, а похищенные украинские дети должны быть немедленно возвращены в Украину.

5. Мы выражаем солидарность с теми россиянами, кто, несмотря на чудовищные репрессии, имеет смелость выступать с антипутинских и антивоенных позиций. И с теми десятками миллионов, кто отказывается соучаствовать в преступлениях режима".

Подписавшиеся обязались воздерживаться "от публичных конфликтов в антивоенных и демократических движениях" и призвали граждан России присоединиться к Декларации.

Документ был подписан в Берлине 30 апреля.

Среди подписантов, Михаил Ходорковский, Евгений Чичваркин, Сергей Гуриев, Дмитрий Гудков, Евгений Киселёв, Андрей Илларионов, Леонид Гозман, Марат Гельман, Иван Преображенский, Владимир Пономарев.