Семиклассник устроил стрельбу в школе в Белграде ...

Восемь школьников и охранник были убиты в результате стрельбы, устроенной 14-летним подростком в белградской школе.

Еще шестеро детей и один учитель получили ранения. Стрелявший школьник был арестован полицией.

Как сообщает телерадиокомпания РТС, устроивший стрельбу школьник 2009 года рождения был арестован в школьном дворе.