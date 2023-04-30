Семиклассник устроил стрельбу в школе в Белграде
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Восемь школьников и охранник были убиты в результате стрельбы, устроенной 14-летним подростком в белградской школе.
Еще шестеро детей и один учитель получили ранения. Стрелявший школьник был арестован полицией.
Как сообщает телерадиокомпания РТС, устроивший стрельбу школьник 2009 года рождения был арестован в школьном дворе.
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