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Семиклассник устроил стрельбу в школе в Белграде

Опубликовано : 03 май 2023 г. 13:47 | Просмотров: 145 | Категория: Мир

Восемь школьников и охранник были убиты в результате стрельбы, устроенной 14-летним подростком в белградской школе.

Еще шестеро детей и один учитель получили ранения. Стрелявший школьник был арестован полицией.

Как сообщает телерадиокомпания РТС, устроивший стрельбу школьник 2009 года рождения был арестован в школьном дворе.


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