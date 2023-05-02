В Кремле сообщили о попытке покушения на Путина ...

Силы ПВО сбили два беспилотника, которые якобы принадлежали Украине и пытались нанести удары по Кремлю.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, уточнив, что это произошло в ночь на 3 мая.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - заявили в Кремле.

В Кремле сообщили, что оценивают эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. В сообщении также сообщается, что "во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал".

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - заключили в Кремле.

В этот же день власти Москвы издали распоряжение о введении запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Теперь, их можно будет использовать только по решению органов государственной власти.