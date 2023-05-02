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Экс-президент России призвал к физическому устранению президента Украины

Опубликовано : 03 май 2023 г. 19:36 | Просмотров: 815 | Категория: Мир

После того, как власти России объявили о сбитом беспилотнике над резиденцией президента России в Кремле, экс-президент Дмитрий Медведев заявил о необходимости физического устранения Владимира Зеленского.

Медведев, который ныне является заместителем Владимира Путина в Совете безопасности России, опубликовал свое заявление в соцсетях.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", - написал экс-президент России Дмитрий Медведев.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность Украины к сбитому над Кремлем беспилотнику.

"Я могу повторить этот месседж. Думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем Путина или Москву, мы воюем на нашей территории, защищая наши города и села", - сказал он в среду в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Северной Европы, комментируя по просьбе журналистов ночную атаку беспилотников на Кремль.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на 3 мая силы ПВО сбили два беспилотника, которые якобы принадлежали Украине и пытались нанести удары по Кремлю.

В Кремле отметили, что оценивают эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.

В этот же день власти Москвы издали распоряжение о введении запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Позже, такое же решение было принято и в Санкт-Петербурге.


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