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Санду зря не оценила предательство Чебана – Чубашенко

Опубликовано : 04 май 2023 г. 11:13 | Просмотров: 1 761 | Категория: Аналитика сети

Президентка Майя Санду оказалась пока неспособной по достоинству оценить предательство генерального примара Кишинева Иона Чебана.

Об этом написал в своей статье в соцсетях известный публицист Дмитрий Чубашенко после того, как генеральный мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о проведении обысков у одного из его активистов и главы столичного Управления соцобеспечения Бориса Гылкэ.

Ниже приводится полный текст статьи Дмитрия Чубашенко:

Санду не оценила предательство Чебана. А зря

Президентка Майя Санду оказалась неспособной по достоинству оценить предательство генерального примара Кишинева Иона Чебана. Во всяком случае, пока.

Чебан предал Партию социалистов, в которой он был человеком n2 и идеологом, и которая в 2019 году сделала его столичным градоначальником; сменил не только внутриполитическую, но и геополитическую ориентацию, объявив себя румыном и проевропейцем; готов пойти 21 мая на митинг «За Санду!», на котором будут приняты резолюции с осуждением России и в поддержку евроинтеграции.

Но Санду остается непрошибаемой, и все равно никак не желает оценить смену Чебаном своей политической, да и вообще, жизненной ориентации.

А зря. Санду не стоило бы разбрасываться такими кадрами. Альянс президентки с генпримаром, партии PAS с партией MAN, несомненно, стал бы важной скрепой в общем деле евроинтеграции. Общие «партнеры по развитию» не дадут соврать, может быть, они даже посоветуют своей любимой президентке обратить внимание на Чебана и не отталкивать протянутую им руку проевропейской дружбы.

Только не говорите, что Санду принципиально не приемлет предательства. Ее собственная партия PAS, если верить политическому «нанашу» Санду Владимиру Филату, на 85 процентов состоит из бывших членов Либерально-демократической партии, которые предали своего старого лидера и перебежали к новой лидерке.

Если PAS выдвинет своего кандидата на выборах генерального примара Кишинева, он может обойти в первом туре Чебана, но проиграть во втором туре своему «непроевропейскому» сопернику. Если же Санду поддержит на выборах кандидатуру Чебана, победа общего проевропейского кандидата гарантирована с первого тура.

Думай, Санду! Думай! Не будь такой ригидной!


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