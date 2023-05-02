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Более чем в 20 городах России отменены парады победы

Опубликовано : 04 май 2023 г. 11:56 | Просмотров: 400 | Категория: Мир

9 мая парады не будут проведены более чем в 20 городах России от Брянска до Тюмени.

Как сообщает издание "Вёрстка", парады отменены "как минимум в 21 городе".

"По соображениям безопасности от парадов отказались в Калуге, Рязани, Орле, Саратове, городе Гусев Калининградской области, Липецке и Ельце, а также Тюмени, которая находится на значительном удалении от фронта", - пишет издание.

В Пскове и Великих Луках власти опасаются не только за безопасность, но и за "морально-этические аспекты". По словам губернатора Михаила Ведерникова, в регион на реабилитацию приезжает много военных, которые звуки фейерверков "воспринимают абсолютно по-другому", а средства, "которые заложены на салюты, можно потратить на самое необходимое участникам СВО".

Издание напоминает, что в Курске парад решили не проводить, "учитывая текущую ситуацию", а в Белгороде — "чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих" в центре города.

Парадов не будет и в удалённых от границы с Украиной Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. В мэриях городов утверждают, что хотят выразить "солидарность с другими регионами страны, где по соображениям безопасности уже отменили праздничные мероприятия".


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