В Сербии произошло второе за 3 дня массовое убийство ...

В ночь на 5 мая, 21-летний мужчина застрелил 8 человек. Сначала, он напал на людей, которые устроили пикник возле одной из деревень Сербии. Затем он застрелил четырех человек, которые чинили ворота в своем дворе. После этого, он зашел во двор сельской школы, где убил полицейского и его сестру.

Это преступление произошло после того, как 3 мая в школе в Белграде 14-летний школьник открыл стрельбу, в результате чего погибли 9 человек.

"Повторное массовое преступное нападение, после стрельбы в наших детей, в каждого, кто случайно оказался у костра или занимался своими воротами - это нападение на всю страну", - заявил в своем обращении к нации президент Сербии Александр Вучич.

После этих преступлений, власти Сербии проверят 45 тыс. профилей в социальных сетях. Также в стране ужесточат наказание за нелегальное хранение оружия.