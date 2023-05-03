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Семиклассник устроил стрельбу в школе в Белграде
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В Сербии произошло второе за 3 дня массовое убийство

Опубликовано : 05 май 2023 г. 16:34 | Просмотров: 386 | Категория: Мир

Власти Сербии объявили о необходимости ужесточения наказания за нелегальное хранение оружия.

В ночь на 5 мая, 21-летний мужчина застрелил 8 человек. Сначала, он напал на людей, которые устроили пикник возле одной из деревень Сербии. Затем он застрелил четырех человек, которые чинили ворота в своем дворе. После этого, он зашел во двор сельской школы, где убил полицейского и его сестру.

Это преступление произошло после того, как 3 мая в школе в Белграде 14-летний школьник открыл стрельбу, в результате чего погибли 9 человек.

"Повторное массовое преступное нападение, после стрельбы в наших детей, в каждого, кто случайно оказался у костра или занимался своими воротами - это нападение на всю страну", - заявил в своем обращении к нации президент Сербии Александр Вучич.

После этих преступлений, власти Сербии проверят 45 тыс. профилей в социальных сетях. Также в стране ужесточат наказание за нелегальное хранение оружия.


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