Партия Майи Санду использовала международную помощь для украинских беженцев ...

Скандал вокруг арестованного по делу о нецелевом использовании гуманитарной помощи главы столичного Управления соцобеспечения выявил новые детали, указывающие на причастность правящей партии PAS к преступной деятельности.

Как сообщил в субботу генеральный мэр Кишинева Ион Чебан, в муниципальном центре помощи украинским беженцам работала некая Ирина Чертан. Чебан отметил, что именно она подала в правоохранительные органы ложный донос на главу Управления соц.обеспечения Бориса Гылкэ, на основании которого тот и был арестован.

По мнению мэра, Чертан, которая руководила целым рядом направлений в центре помощи беженцам, была внедрена с целью организации "сценария" по дискредитации столичной власти.

"Из этого центра поставляемая (из-за рубежа – Ред.) помощь уходила и непосредственно в партию PAS для дальнейшего распределения", - отметил генеральный мэр Кишинева, уточнив, что в этой схеме были вовлечены и представители спецслужб, которые работали в центре в качестве беженцев.

Правящая партия PAS, которая находится под фактическим руководством президента Майи Санду, пока никак не прокомментировала эти тяжкие обвинения в использовании международной помощи беженцам в партийных целях.