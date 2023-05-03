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Украина введет запрет всего импорта из Молдовы

Опубликовано : 07 май 2023 г. 10:15 | Просмотров: 0 | Категория: Власть / Мир

Киев обвинит Молдову в "крайне недружественном шаге" после запрета на импорт в Молдову украинской сельхозпродукции.

Постановление о запрете импорта из Молдовы уже готовится Кабинетом министров Украины.



Об этом заявил корреспонденту украинского издания "Европейская правда" зам. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Торговый представитель Украины Тарас Качка, комментируя намерение Молдовы запретить импорт сельхозпродукции из Украины.



"Мы сообщили в Кишинев, что любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы", – заявил украинский чиновник.



В субботу Министерство сельского хозяйства Молдовы сообщило о намерении присоединиться к решению ЕС о введении временного запрета импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины. В то же время, Молдова не намерена ограничивать украинский транзит.



Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля лично проинформировал об этом намерении своего украинского коллегу Николая Сольского. Боля объяснил это решение излишками запасов урожая прошлого года в Молдове, что вызывает у фермеров тревогу из-за нехватки места в хранилищах для нового урожая.



Согласно официальным статистическим данным Украины, в 2022 году импорт из Молдовы в Украину составил 151 млн долларов В частности, Украина импортировала из Молдовы топливо ($28 млн), вино ($16 млн), дубильные экстракты ($15 млн), овощи и переработанные овощи ($16 млн) , орехи ($15 млн), а также черные металлы ($10 млн).


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