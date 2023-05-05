(ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы ...

Самая большая в мире копия Знамени Победы была развернута в День победы на Площади Великого национального собрания в столице Молдовы.

Акция, приуроченная ко Дню победы, прошла по призыву председателя Совета "За свободную Родину" Игоря Тулянцева.

"Эта дата близка каждой семье нашей многонациональной страны. Ведь, молдаване, наряду с другими народами Советского Союза боролись с коричневой чумой и победили!", - заявил Тулянцев, отметив, что "для нас, потомков победителей, 9 мая - священная дата".

Участники акции развернули копию штурмового флага 150-ой Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года над Рейхстагом. Как заявил Тулянцев, развернутая на центральной площади Кишинева копия Знамени Победы является самой большой в мире.

В этот же день участники акции провели по основным улицам Кишинева автопробег под лозунгом "Победа одна на всех!", в колонне которого участвовали более 500 автомобилей.

Автопробег завершился на Мемориале воинской славы "Вечность".

Акция прошла в условиях, когда центральные власти Молдовы не признают 9 мая Днем победы.