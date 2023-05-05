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Газпром увеличил транзит газа через Украину почти на 25%

Опубликовано : 10 май 2023 г. 12:41 | Просмотров: 271 | Категория: Мир

Российский газовый гигант "Газпром" увеличил 10 мая поставки газа в Европу через Украину до 40,6 млн кубометров.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя "Газпрома", газ для Европы подается транзитом через Украину в объеме 40,6 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", что на 23% больше, чем днем ранее.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,6 млн куб. м на 10 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Во вторник, 9 мая, объем прокачки составил 32,9 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после взрывов на трубопроводах "Северный поток".


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