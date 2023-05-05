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В Одессе независимое СМИ заявляет о давлении со стороны властей

Опубликовано : 10 май 2023 г. 15:40 | Просмотров: 176 | Категория: Мир

Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины пришли с обысками в редакцию одесского независимого издания "Думская".

Известно, что следственные мероприятия проводятся по уголовному делу об организации рейдерского захвата 280 га земли на черноморском побережье.

В то же время, журналисты "Думской" уже заявили о давлении на свободные СМИ, которое, по мнению редакции, "играет на руку врагу".

В распространенном заявлении они сообщили, что проводимые обыски являются "очередной попыткой «слуг народа» (правящая партия в Украине – Ред.) пресечь любую критику в свой адрес".

"Определение на обыск в помещении, где работают сотрудники нашего издания, было вынесено в спешке 9 мая – сразу после нескольких резонансных публикаций, посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете. Также мы активно освещали последние атаки областной власти на волонтерские центры и позорную ситуацию, когда заместителем председателя Одесского облсовета остается представитель ОПЗЖ Шкаровский. Связь, как нам кажется, очевидна", - отмечается в заявлении редакции "Думской".

В этой связи журналисты заявили решительный протест таким действиям правоохранителей, расценив их, как препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, посягательство на свободу слова и демократию в Украине.

"Наша страна отбивает сейчас полномасштабное вторжение нацистской россии. Боевые действия ведутся не только на полях сражений, но и в информационном пространстве. Сильные и независимые СМИ – одно из преимуществ Украины, позволяющее ей эффективно противодействовать вражеской боевой пропаганде и рассказывать всему миру о военных преступлениях россиян", - говорится в Заявлении одесского издания "Думская".

Позже, в соцсетях сообщалось, что правоохранители покинули помещение редакции СМИ, "ничего не найдя".


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