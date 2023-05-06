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Власти Молдовы отказались вводить запрет на импорт зерна из Украины

Опубликовано : 10 май 2023 г. 23:19 | Просмотров: 823 | Категория: Власть

Министр сельского хозяйства Владимир Боля пересмотрел свое заявление о необходимости срочного запрета импорта зерновых из Украины.

Об этом Боля заявил в среду в эфире телеканала TVR Moldova, пообещав более существенную поддержку молдавским фермерам.

Он также объявил, что введение эмбарго на украинскую сельхозпродукцию "не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости" на их продукцию.

"Это решение дало бы нулевые результаты. С другой стороны, Украина ввела бы ограничения на импорт молдавской продукции, и тогда мы бы потеряли больше", - заявил министр.

Примечательно, что еще накануне тот же Боля заявлял о неизбежном принятии решения о запрете импорта зерновых из Украины либо решением правительства, либо решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В прошлую субботу Министерство сельского хозяйства Молдовы сообщило о намерении присоединиться к решению ЕС о введении временного запрета импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины.

Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля лично проинформировал об этом намерении своего украинского коллегу Николая Сольского. Боля объяснил это решение излишками запасов урожая прошлого года в Молдове, что вызывает у фермеров тревогу из-за нехватки места в хранилищах для нового урожая.

Сразу после этого, комментируя это заявление молдавского министра, зам. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что "любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы".

Согласно официальным статистическим данным Украины, в 2022 году импорт из Молдовы в Украину составил 151 млн долларов В частности, Украина импортировала из Молдовы топливо ($28 млн), вино ($16 млн), дубильные экстракты ($15 млн), овощи и переработанные овощи ($16 млн) , орехи ($15 млн), а также черные металлы ($10 млн).


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